В течение прошедшей ночи российская система противовоздушной обороны отразила массированную атаку, перехватив и уничтожив 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, вражеские БПЛА были ликвидированы над территорией 19 субъектов Российской Федерации, включая Поволжье, Урал и южные регионы, а также над акваторией Черного моря. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает информационное агентство ТАСС .

Масштаб отраженной атаки беспилотников

Дежурные силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали 244 воздушные цели самолетного типа в ходе ночного дежурства. Массированный налет охватил Центральный, Южный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также прилегающую морскую акваторию.

География работы средств ПВО

Воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей. Кроме того, системы ПВО работали в небе над Краснодарским краем, Республиками Адыгея, Башкортостан и Татарстан.

Нейтрализация целей над акваторией

Отдельный рубеж перехвата был организован над акваторией Черного моря, где дежурные комплексы своевременно обнаружили и уничтожили часть беспилотных аппаратов на подлете к побережью.