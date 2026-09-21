Зюганов и Слуцкий благодарят Кузбасс: лидеры партий оценили организацию выборов в регионе

Геннадий Зюганов и Леонид Слуцкий выразили признательность губернатору Кузбасса за то, как были организованы выборы в регионе. Информацию об этом предоставил Илья Середюк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, во время телефонной беседы обсуждались результаты прошедшей избирательной кампании. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поблагодарил за высокий уровень подготовки и проведения выборов, а также особо подчеркнул, что члены партии присутствовали на каждом избирательном участке.

По данным издания, глава ЛДПР Леонид Слуцкий акцентировал внимание на обеспечении безопасности и комфортных условиях, созданных для всех избирателей. Руководитель региона отметил, что для Кузбасса было принципиально важно, чтобы кампания прошла спокойно, в строгом соответствии с законодательством и при участии представителей всех политических сил.

Губернатор выразил благодарность Леониду Слуцкому, Геннадию Зюганову и их коллегам за конструктивный диалог, а также за работу, проведенную на избирательных участках в муниципалитетах Кузбасса.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал почти 80% протоколов.