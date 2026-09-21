Калининград пересел на быструю полосу: пассажиры стали экономить часы в дороге

В Калининграде выделенные полосы для общественного транспорта помогли изменить организацию движения и сократить время поездок пассажиров. По данным городского комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, отдельные полосы позволяют разделять транспортные потоки и упорядочивать движение. Об этом сообщает АиФ-Калининград.

Сейчас в городе действуют четыре участка с выделенными полосами. Один из них проходит по Тополиной аллее от улицы Багратиона до улицы Железнодорожной. Еще один расположен на улице Железнодорожной в районе Южного вокзала.

Выделенные полосы также работают на Ленинском проспекте от улицы Шевченко до улицы Театральной и на участке проспекта Победы. В дальнейшем городские власти планируют продлить полосу на Ленинском проспекте до улицы Багратиона.

Для средств индивидуальной мобильности предусмотрены отдельные участки движения. Это должно позволить перенаправить СИМ с тротуаров на специально обозначенные зоны и разделить потоки между разными участниками движения.

По данным комитета, благодаря выделенной полосе на Ленинском проспекте каждый пассажир общественного транспорта в среднем экономит около 9,5 часа в год. Перевозчики также получают экономию топлива, которой, по оценке ведомства, достаточно для целого дня работы техники.

Городские власти также сообщили о снижении выбросов на участке примерно на 250 тысяч условных тонн за год. Аварийность, согласно приведенным данным, сократилась примерно на 15%. В комитете связывают эти изменения с более четкой организацией движения и разделением транспортных потоков.