Компания «Бюро 1440» протестировала российскую систему спутниковой связи «Рассвет» во время дистанционного голосования на выборах. Терминал системы доставили в поселок Нельмин-Нос Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает «Российская газета» .

Устройство штатно установило связь со спутниками и через Wi-Fi обеспечило доступ в интернет планшету с программой для голосования. Испытание позволило проверить работу спутникового соединения непосредственно в условиях удаленного населенного пункта.

В марте «Бюро 1440» вывело на орбиту первые 16 низкоорбитальных спутников системы «Рассвет». Аппараты оснащены оборудованием связи на базе архитектуры 5G, обновленной системой энергопитания и плазменными двигателями для корректировки орбиты.

Проект рассматривается как российская система низкоорбитальной спутниковой связи, способная обеспечивать доступ в интернет в районах, где возможности наземной инфраструктуры ограничены.

Ранее украинский советник Сергей Бескрестнов заявлял, что развитие российской спутниковой системы может создать дополнительные сложности для Украины. При этом его высказывания отражают его собственную оценку возможных последствий развития проекта.