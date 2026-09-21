Слуцкий назвал трех претендентов на победу в РПЛ

Известный российский тренер Леонид Слуцкий на канале «100% футбола» назвал главных претендентов на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению специалиста, борьба за золотые медали развернется между «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром».

«В „Спартак“ я не очень верю, потому что они играют очень нестабильно. То есть пойдет борьба за чемпионство между „Зенитом“ и „Краснодаром“, — уточнил Слуцкий.

После девяти туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 21 очком. По 19 баллов имеют «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» располагается на пятой строчке, имея в своем активе 18 очков.

Ранее тренер Марко Николич раскрыл причины своего ухода из ЦСКА в 2025 году по окончании успешного для армейцев сезона.