Житель Тайгинского городского округа, которому уже исполнился 61 год, окажется на скамье подсудимых из-за травм, полученных его супругой. Как уточняет полиция Кузбасса, речь идет о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации полиции, в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадала местная жительница. Экипаж госавтоинспекции незамедлительно выехал на место. Как удалось выяснить стражам порядка, супружеская пара находилась на парковке. Женщина расположилась на пассажирском месте мотоцикла, тогда как мужчина запустил двигатель. По неосторожности он задел ногой переключатель передач, одновременно выкрутив ручку газа. В результате двухколесный транспорт с пассажиркой самопроизвольно тронулся с места и въехал в крыльцо расположенного рядом дома.

Сам мужчина при этом не пострадал. Его пассажир получила переломы ребер и травмы живота. Проведенная судебно-медицинская экспертиза расценила такие повреждения как тяжкий вред здоровью. На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд. Согласно информации полиции, россиянину может грозить арест продолжительностью до полугода.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в лобовом ДТП на дороге Востряково — Ловцово.