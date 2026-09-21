Три «русалки» всплыли у Хургады: туристам устроили неожиданную встречу в Красном море

У берегов Хургады дайверы во время морской прогулки заметили сразу трех дюгоней — редких морских млекопитающих, которых также называют «морскими коровами» или «русалками». Встреча произошла неподалеку от популярного у туристов острова Магавиш, сообщает Турпром.

Дюгони регулярно поднимаются к поверхности воды, чтобы вдохнуть воздух, и именно в этот момент животные попали в поле зрения дайверов. По словам очевидцев, млекопитающие вели себя спокойно, после чего скрылись в толще воды.

Встречи с дюгонями в районе Хургады считаются редкими, поэтому появление сразу трех животных стало заметным событием для любителей дайвинга. При этом специалисты напоминают, что наблюдать за морскими обитателями необходимо с безопасного расстояния, не нарушая их естественное поведение.

Дайверам и любителям снорклинга рекомендуют не пытаться прикоснуться к дюгоням или преследовать их. Также следует избегать резких движений, лишнего шума и других действий, которые могут напугать животных.

Подобные встречи одновременно позволяют туристам увидеть редких представителей морской фауны и напоминают о необходимости бережного отношения к экосистеме Красного моря. За нарушение установленных в Египте правил взаимодействия с морскими обитателями могут применяться штрафные меры.