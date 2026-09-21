«Свое» на больничном столе: в Кузбассе растет доля местных продуктов в питании пациентов

Больницы Кузбасса все чаще кормят пациентов продуктами от местных аграриев. Руководитель регионального минздрава Андрей Тарасов рассказал о том, что объемы закупок продовольствия у кузбасских сельхозпроизводителей растут. Такое распоряжение, по его словам, отдал глава области Илья Середюк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации министерства, практически полностью закрыты потребности в хлебе, яйце, картофеле, свежей капусте и других овощах открытого грунта — их берут у своих, кузбасских производителей. Увеличились также поставки молочной продукции и мяса. Иными словами, на столах у пациентов стационаров появляется все больше продуктов, произведенных в самом регионе, а не привезенных из других территорий.

По словам Андрея Тарасова, выгода здесь обоюдная. Пациенты больниц получают свежую и качественную еду, а местные предприятия, поставляющие продовольствие, — гарантированный спрос и поддержку. Для сельхозпроизводителей это особенно важно: стабильные закупки со стороны государственных учреждений позволяют планировать объемы производства, расширять хозяйство и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

По данным минздрава, работа в этом направлении будет продолжаться.

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