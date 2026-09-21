«На вас оформляют кредит»: МВД раскрыло опасную схему телефонных мошенников

Разговор следует немедленно прекращать, если неизвестный по телефону сообщает о попытке оформить кредит на имя собеседника или утверждает, что такой заем уже появился, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС .

В ведомстве пояснили, что сообщения о якобы оформляемом кредите могут использоваться мошенниками как повод для дальнейшего разговора и попытки получить персональные или банковские данные.

После завершения звонка в МВД рекомендуют самостоятельно связаться с банком или организацией, от имени которой якобы проводится операция, и уточнить информацию. Если подозрения подтвердятся, о произошедшем следует сообщить в полицию.

Кроме того, МВД предупредило о других схемах мошенничества. В частности, злоумышленники рассылают сообщения с предложениями проголосовать за рисунки якобы больных детей, после чего предлагают установить APK-файл, который может содержать вредоносную программу.

Еще одна схема связана с рекламой в мобильных играх. Пользователям обещают выигрыши или быстрый заработок, а затем под предлогом участия в акции предлагают указать персональные данные и банковские реквизиты.