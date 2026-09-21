В Истре возвели новые дома в коттеджном поселке «Кембридж»

Малоэтажные сблокированные дома находятся в деревне Красный Поселок, проект предусматривает семь очередей строительства. На территории есть детский сад, творческие мастерские, игровые площадки, зоны для тихого отдыха. Любителям спорта доступны футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, безопасная зона для бега и спортивной ходьбы. Кроме того, вблизи есть падел-клуб, пять бульваров с ландшафтным дизайном и специальная площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.