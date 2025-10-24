«Движемся постепенно»: шахматный тренер-самоучка поделился секретами победы

Шахматный тренер-самоучка Денис Черкес проводит открытые уроки для школьников, в рамках которых рассказывает о правилах игры и способах одержать победу, сообщил vostokmedia.com.

Шахматный тренер-самоучка рассказал, что изучать правила игры необходимо постепенно. Сначала необходимо понять все возможности одной фигуры: как с ее помощью можно ходить, какие она имеет ограничения и возможности. В следующий раз можно узнавать о другой фигуре.

Эксперт рекомендует на следующем этапе обучения изучать взаимодействие нескольких фигур. Начинать стоит с простых связок и ходов. Важно, чтобы ребенок понял именно механизм решения задач. Тогда со временем обучающийся сможет самостоятельно находить различные выигрышные позиции.

«Мы движемся постепенно, шаг за шагом», — рассказал шахматный тренер-самоучка Денис Черкес.

По информации издания, проект «Шахматы в школы» третий год развивается в школе Владивостока. Занятия посещают ученики разных возрастов. К каждому ребенку находят индивидуальный подход. Если школьник проявляет особый интерес или показывает хорошие результаты, ему дают дополнительные задания. В современном мире, когда дети много времени проводят за гаджетами, такие занятия имеют особенную ценность, считают в школе.

