«Шахматы для СВОих»: новая реабилитационная программа стартовала в Красногорске

В Красногорске дан старт социальному проекту «Шахматы для СВОих», призванному помочь в реабилитации и социализации ветеранов спецоперации и членов их семей. Масштабная инициатива реализуется при поддержке Федерации шахмат Московской области, правительства региона, партии «Единая Россия» и администраций муниципалитетов, где запущен проект.

Одной из ключевых площадок стал Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске, где открылся шахматный клуб многократного чемпиона мира Сергея Карякина. Участие в проекте предоставляет защитникам и их близким бесплатный доступ к занятиям интеллектуальным спортом, мастер-классам и турнирам.

Как отметил директор филиала академии Арташес Арсенян, такая деятельность способствует не только реабилитации, но и формирует преемственность поколений, объединяя учебные заведения и общественные организации.

Отметим, что проект стартовал не только в Красногорске. Его запустили одновременно на 12 площадках региона, включая Балашиху, Домодедово, Реутов, Подольск и другие города, а также в трех подмосковных госпиталях. По словам представителей власти и общественных объединений, шахматные клубы должны стать точками притяжения, где участники СВО и их близкие смогут найти поддержку, развитие и живое общение через универсальный язык шахматной игры.