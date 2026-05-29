ЕГЭ и репетиторы не нужны? Почему школьники массово бросают старшие классы — мнение депутата ГД

Согласно свежим статистическим данным, в 2025 учебном году после окончания девятого класса в учреждения среднего профессионального образования (колледжи и техникумы) поступили 63% выпускников. Такого массового оттока учащихся из школ ранее не фиксировали даже в советский период. Об этом проинформировал на своем официальном сайте депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. Парламентарий обратил внимание общественности на существенные изменения в образовательных предпочтениях современной молодежи, сообщил REGIONS.

Специалист называет несколько главных причин, которые влияют на этот выбор.

Во-первых, заметно меняется само отношение современной молодежи к получению образования. Оно становится все более прагматичным. Школьники стремятся как можно быстрее приобрести практическую, востребованную на рынке труда профессию и начать самостоятельно зарабатывать деньги.

Во-вторых, огромную роль здесь играет уровень материального достатка семьи. Как показывает статистика, в колледжи и техникумы чаще всего поступают ребята из домохозяйств с невысоким или средним уровнем дохода.

Около половины респондентов признались, что выбор колледжа продиктован нежеланием готовиться и сдавать Единый государственный экзамен, а также тратить еще два года на обучение в старших классах школы. Помимо этого, многие семьи просто не в состоянии оплачивать дорогостоящие услуги репетиторов.

Сравнение с советской эпохой

По мнению Олега Смолина, в советские времена ситуация выглядела иначе: более половины выпускников девятого класса предпочитали продолжать учебу в старшей школе. Сегодня же наблюдается прямо противоположная картина. При этом важно подчеркнуть, что значительная часть студентов колледжей впоследствии все равно меняет выбранную специальность. Причина проста: в возрасте 15-16 лет далеко не каждый подросток способен окончательно и бесповоротно определиться со своим будущим профессиональным путем.

Потенциальные угрозы для образовательной системы

Одно из негативных последствий массового ухода школьников в учреждения среднего профессионального образования — это растущий дефицит абитуриентов на инженерные специальности в высших учебных заведениях. В перспективе страна рискует недосчитаться части будущих инженеров, научных сотрудников и квалифицированных технических специалистов.

Заслуживает внимания и финансовый аспект проблемы. Порядка сорока процентов всех студентов колледжей получают образование на платной основе. Это создает дополнительную и порой весьма ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Право выбора и региональные инициативы

Парламентарий подчеркивает: очень важно не ограничивать возможности подростков в выборе собственной образовательной траектории. Школьники должны иметь полное право самостоятельно решать, где и каким образом продолжать учебу.

Парламентарий рекомендует родителям: лучше вложить усилия в качественную подготовку ребенка к экзаменационным испытаниям, но при этом непременно сохранить за ним право выбора. Подобная стратегия в перспективе позволит молодому человеку, если он того пожелает, поступить в высшее учебное заведение, сменить профессиональную траекторию или продолжить свое образование по значительно более широкому кругу направлений.

