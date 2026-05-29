Яд в коробке: врач объяснил, чем опасно дешевое вино из мягкой упаковки

Эксперты «Винного гида России» впервые проверили продукцию в мягкой упаковке и получили шокирующие результаты: из 16 образцов девять не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа, у многих обнаружены явные дефекты вкуса и аромата. Врач-нарколог Красногорской клинической больницы Антон Боев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему вино из коробок опаснее для здоровья, чем напитки в стекле.

По словам медика, употребление вина в мягкой упаковке само по себе не токсично, но у этого формата есть особенности, которые повышают риски при регулярном или чрезмерном употреблении. Вот основные угрозы, которые таит в себе дешевый напиток:

Химическая нагрузка. Вино в коробках часто делают из низкокачественных виноматериалов с добавлением сахара, ароматизаторов и консервантов. Это бьет по организму при частом употреблении.

Риск отравления. После вскрытия упаковки напиток быстрее окисляется. При нарушении условий хранения в нем развивается нежелательная микрофлора, что может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт, гастрит и даже пищевые отравления.

Усиленное действие этанола. Сам по себе алкоголь поражает печень, сердце, нервную систему и повышает риск онкологии. А вино из коробок с его низким качеством и добавками, по словам врача, может усилить эти риски.

