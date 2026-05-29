Лисички поперли: грибники назвали районы Подмосковья, где уже можно набирать корзины после дождей

Тихая охота в лесах Подмосковья официально открыта — первые лисички уже массово полезли из земли. Жители востока области хвастаются находками прямо у домов, а бывалые грибники говорят: если дожди не прекратятся, этот сезон может стать одним из самых урожайных за последние годы. Главное — успеть до того, как гриб перерастет. Об этом сообщает REGIONS .

Первым о старте сезона сообщил житель Орехово-Зуевского округа Михаил Лапушкин. По его словам, лисички начали активно появляться буквально рядом с домом — для него это уже своеобразный «грибной компас». Мужчина решил пока подождать, чтобы грибы немного подросли, но отметил, что сезон развивается по привычному сценарию без неожиданных сдвигов.

Он добавил, что жара в последнее время мешала полноценным походам, но после прошедших дождей рассчитывает на новую волну. Лапушкин также предположил, что если осадки продолжатся, то через несколько дней можно будет идти уже не только за лисичками, но и за маслятами — их тоже находили у дома.

Грибник с многолетним стажем Владимир Жарков уточнил, где сейчас самые грибные места. По его словам, лучшие условия для роста лисичек сложились в смешанных и хвойных лесах на востоке и севере Московской области. Традиционно много этих грибов бывает в Орехово-Зуевском, Шатурском, Егорьевском округах, а также в лесах рядом с Талдомом и Сергиевым Посадом.

Жарков объяснил, что лисичка любит влажную почву, мох и хвойную подстилку — после тёплых дождей она появляется очень быстро. Пока находят небольшие семейки, но массовый сезон может стартовать ближе к середине июня, если сохранится влажная погода. Грибник подчеркнул: главное — не ждать слишком долго после дождей, иначе лисички перерастут и потеряют упругость.

Специалисты напоминают о безопасности: даже опытным грибникам стоит внимательно проверять собранные грибы и не брать незнакомые виды. Отправляясь в лес, необходимо зарядить телефон, взять запас воды и обязательно предупредить близких о маршруте.

Ранее миколог перечислил грибы-двойники и объяснил, как не отправиться на тот свет.