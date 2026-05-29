Прибавка 11 тысяч рублей с 1 июня: юрист Рудакова назвала категории пенсионеров, которым поднимут выплаты автоматически

С 1 июня 2026 года часть пожилых россиян получит ощутимую прибавку к пенсии — более 11 тысяч рублей. Кому именно повезет и нужно ли подавать заявление, в беседе с корреспондентом объяснила юрист Елена Рудакова. Выяснилось, что некоторые категории получат деньги автоматически, а другие — после подтверждения стажа или наличия иждивенцев. Об этом сообщает REGIONS .

Самую крупную прибавку — свыше 11 тысяч — ждут две группы пенсионеров. Во-первых, те, кому в мае исполнилось 80 лет. С 1 января базовая часть пенсии составляет 9 584,69 рубля. После юбилея она удваивается — до 19 169,38 рубля. Плюс ежемесячная надбавка за уход в 1 413,86 рубля. Итого прибавка около 11 тысяч. Во-вторых, граждане, которым в мае впервые установили I группу инвалидности. Для них фиксированная выплата тоже вырастет до 19 169,38 рубля плюс надбавка за уход. Остальным прибавки с 1 июня тоже положены, но меньше:

Пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами (от 3 195 до 9 585 рублей в зависимости от количества).

Неработающие пенсионеры с 30-летним сельским стажем — впервые смогут оформить доплату 2 396 рублей (по заявлению).

Работающие родители двух и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума — новая ежегодная семейная выплата.

Также Рудакова напомнила: страховые пенсии уже выросли на 7,6% с января, социальные — на 6,8% с апреля. Военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября. Главное — вовремя подать заявления туда, где требуется подтверждение (сельский стаж, иждивенцы, семейная выплата). А 80-летним и инвалидам I группы деньги придут автоматически. Следите за своими начислениями и не оставляйте положенные надбавки государству. Ваша старость должна быть сытой и спокойной. А лишняя тысяча — всегда кстати.

