Жителям Подмосковья рассказали, как оплатить коммунальные услуги онлайн и без комиссии

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, как оплатить коммунальные услуги онлайн и без комиссии.

Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». Там необходимо выбрать нужное жилье, нажать «Счета» и выбрать счет для оплаты.

Также оплата доступна в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ. В разделе «Оплата ЖКУ» нужно выбрать подраздел «История начислений», нажать на идентификатор платежного документа и «Оплатить».

Кроме того, оплатить ЖКУ можно через мобильные банки, на сайте госуслуг региона, в приложении «Госуслуги», через QR-код или уникальный идентификатор начислений в квитанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется оцифровать основные муниципальные социальные услуги.