Борщевик под контроль: дачников в 2026 году начнут штрафовать на суммы до 50 тысяч

Российских дачников в 2026 году встретили новыми правилами: борщевик Сосновского и прочие опасные захватчики земель объявлены вне закона. Отныне собственники участков не просто должны следить за порядком — им вменяется в обязанность уничтожать ядовитый сорняк и пресекать его распространение. О сумме штрафов и причинах зеленой экспансии REGIONS побеседовал с экспертом-консультантом сообщества «Антиборщевик» Юрием Дьяконовым.

С 1 марта 2026 года собственники обязаны уничтожать борщевик Сосновского на своих участках и прилегающих территориях. Основная проблема — заброшенные земли, из-за которых сорняк возвращается, а площадь зарастания ежегодно увеличивается на 10–15%.

Как утверждает Дьяконов, все методы борьбы давно известны: химическая обработка, скашивание, выкапывание, а также агротехнические способы вроде задернения и уплотняющих посевов.

За невыполнение требований предусмотрены серьезные взыскания. По словам эксперта, штрафы составляют:

для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 100 тысяч;

для юридических лиц — до 700 тысяч рублей.

Особенно внимательными стоит быть владельцам заброшенных участков. Как отмечает Дьяконов, если земля долго не используется и зарастает борщевиком, это может стать дополнительным основанием для претензий со стороны контролирующих органов.

«Борщевик — это проблема бесхозных территорий. Пока соседние участки остаются заброшенными, сорняк будет постоянно возвращаться», — подчеркнул эксперт.

Полностью остановить распространение борщевика пока не удается, несмотря на новые меры. По словам эксперта, проблема не в отсутствии технологий, а в нехватке системной работы.

