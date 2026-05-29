Не шикарно, но съедобно: миколог назвал грибы, которые выдают себя за поганки

Грибники в центральной России все чаще натыкаются на странные экземпляры — вылитые поганки, но, по слухам, съедобные. Миколог Никита Комиссаров подтвердил: да, некоторые несъедобные двойники имеют собратьев, которые не убивают. Однако предупредил: эксперименты на выживание лучше оставить смельчакам. Об этом сообщает REGIONS .

Чаще всего путают молодые шампиньоны с бледной поганкой. Расцветка и форма шляпки почти одинаковые. Как не отправиться на тот свет? Эксперт советует не срезать гриб, а аккуратно выкрутить его из земли и осмотреть основание ножки. Если там есть пленчатая чашечка — вольва, это верный признак смертельно ядовитой бледной поганки. У шампиньонов вольвы нет. Кроме того, у раскрытых шампиньонов пластинки розоватые или темные, а у поганки — светлые, с сероватым отливом.

Комиссаров подчеркнул: даже если какой-то гриб и считается условно съедобным, рисковать не стоит. Главное правило: «Не уверен — не бери». Иначе можно перепутать и получить тяжелейшее отравление. Тем более что сейчас в лесах уже появились летние опята, маслята и майские рядовки, а ближе к середине июня пойдут подосиновики, подберезовики и белые. Их никто с поганками не путает. Так что не геройствуйте. Умный грибник — живой грибник.

Ранее юрист Рудакова назвала категории пенсионеров, которым поднимут выплаты автоматически.