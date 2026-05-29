Красивая, но пресная: садовод назвала главные ошибки при выращивании клубники
Садовод Рассадина предостерегла дачников от перелива клубничных грядок
Дачники с нетерпением ждут первую клубнику, но часто случается разочарование: ягоды вырастают крупными и аппетитными на вид, а на вкус оказываются водянистыми, пресными или кислыми. О том, почему так происходит и какие ошибки превращают сладкий урожай в траву, корреспонденту REGIONS рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.
Вода вместо сахара
По словам садовода Екатерины Рассадиной, главная ошибка дачников — слишком обильный полив в период созревания. В погоне за крупными ягодами грядки заливают, а клубника впитывает влагу и становится пресной. Как утверждает эксперт, в это время кустам нужно не болото, а умеренная почва. При таких условиях получить сладкую ягоду куда выше.
Солнце и правильные удобрения
Еще две типичные проблемы — тень и перекос с подкормками. В полутени, по словам специалиста, ягода вырастает красивой, но безвкусной. А избыток азота (навоз, травяные настои) уходит в пышную ботву, оставляя плоды пустыми. Во время созревания клубнике нужны калий и фосфор.
Старые кусты и теснота
Как утверждает Рассадина, если клубника сидит на одном месте шесть-семь лет, вкуса уже не добиться. Густая посадка тоже вредит: без света и воздуха ягоды теряют сладость. При правильном уходе вкус будет ярким даже у не самой крупной ягоды.
