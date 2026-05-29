Лисички поперли: грибники назвали районы Подмосковья, где уже можно набрать корзины

Тихая охота открыта! В лесах Подмосковья массово пошли первые лисички. Жители востока области уже хвастаются находками. Опытные грибники говорят: если дожди не прекратятся, сезон будет урожайным. Главное — не зевнуть момент. Об этом сообщает REGIONS .

Первым о старте сезона сообщил житель Орехово-Зуевского округа Михаил Лапушкин. По его словам, грибы полезли прямо у дома. Он советует немного подождать, пока лисички подрастут, но констатирует: сезон начался. Грибник с многолетним стажем Владимир Жарков уточнил, что лучшие места традиционно — смешанные и хвойные леса на востоке и севере области.

В топе округов: Орехово-Зуевский, Шатурский, Егорьевский, а также леса под Талдомом и Сергиевым Посадом. Лисичка любит влажную почву, мох и хвойную подстилку. После теплых дождей она вылезает стремительно. Пока находят небольшие семейки, но к середине июня, если погода не подведет, начнутся полноценные сборы.

Важно: не ждите слишком долго после дождя. И не забывайте про безопасность: заряжайте телефон, предупреждайте близких о маршруте и не берите грибы, в которых не уверены. Удачной охоты!

