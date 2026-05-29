Не сжигайте мосты: священник разрушил главный миф о сепарации от родителей

Взрослых детей со всех сторон призывают отделяться от родителей: строить барьеры, ограничивать общение, а в некоторых случаях и вовсе рвать контакты во имя душевного спокойствия. Но протоиерей Алексей Батаногов, настоятель Владимирского храма в Новогирееве, убежден: этот тренд несет противоположный смысл. В беседе с корреспондентом REGIONS священник объяснил, почему сепарация в том виде, в котором ее пропагандируют, противоречит христианскому взгляду на любовь и семейные узы.

Бизнес на разрывах

По наблюдениям отца Алексея, тема отделения от родных сейчас активно раскручивается популярными психологами, превратившими сепарацию в прибыльную нишу. Людей учат не искать общий язык с близкими, а защищаться от них. Священник иронично замечает, что до похода к специалисту многие были уверены в своем счастливом детстве, а после начинают во всем винить родителей. Его главный тезис звучит прямолинейно: «Вообще не надо „сепарироваться“ ни от кого. Дьявол разъединяет, а Бог соединяет».

Взросление без обид

Съехать от родителей, завести свою семью и перестать просить у них деньги — это естественное взросление, а не сепарация, подчеркивает Батаногов. Но одно дело — стать самостоятельным, и совсем другое — оборвать все связи. По словам священника, праздники, звонки и теплое общение должны оставаться навсегда, а заповедь о почитании отца и матери не знает возрастных ограничений.

Тяжелые случаи — особый разговор

Священник признает: семьи бывают разными, иногда отношения складываются болезненно. Но здесь шаблонная сепарация — не выход. Таким людям нужен не общий рецепт от психолога, а живой совет духовника, который поможет сохранить баланс между собственной безопасностью и христианским долгом.