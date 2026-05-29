На колени с Троицы: священник объяснил, почему после Пасхи верующие молятся по-особому

Православные верующие 31 мая отмечают Троицу, или Пятидесятницу, — день, когда Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Священник Русской православной церкви Владислав Береговой в беседе с REGIONS объяснил, что на самом деле важно в этот праздник, почему после литургии верующие встают на колени и стоит ли водить хороводы вокруг берез.

Молитва важнее ритуалов

Вокруг Троицы сложилось много народных обычаев, но главное, по словам священника, — не внешние действия, а участие в церковной жизни. Как утверждает Береговой, верующим стоит прийти на службу, помолиться и причаститься. Именно в этом — суть праздника, а не в украшении дома ветками или хороводах.

Первый день на коленях

Особенность Троицы, как пояснил священник, в том, что после литургии в храмах совершается Великая вечерня с коленопреклоненными молитвами. Это первый день после Пасхи, когда верующие снова могут молиться на коленях и делать земные поклоны. По возможности, отметил Береговой, стоит даже отпроситься с работы ради участия в богослужении.

Что делать, а что не обязательно

По словам священника, украшать дом зеленью и цветами — добрая традиция. Зелень символизирует жизнь и духовное обновление, напоминая о том, как мертвое зимой дерево весной оживает. А вот хороводы вокруг берез, как утверждает Береговой, не имеют принципиального значения. Главное в праздник — жить в радости, спокойствии и любви друг к другу, избегая ссор, тревог и лишней суеты.

