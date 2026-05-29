Похожи на поганки, но не убивают: миколог перечислил грибы-двойники и объяснил, как не отправиться на тот свет

Сезон тихой охоты в самом разгаре, и многие новички возвращаются из леса не с пустыми корзинками, а с сомнительными трофеями. Но радость находки может обернуться бедой: некоторые грибы, которые опытные грибники по привычке обходят стороной, на самом деле съедобны — просто они слишком похожи на поганок. Об этом сообщает REGIONS.

Cотрудник кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Никита Комиссаров назвал самые частые ошибки грибников-любителей. По его словам, чаще всего путают молодые шампиньоны с бледной поганкой. Внешне они действительно почти неотличимы: одинаковые окраска, форма шляпки, размер. Оба растут в траве, оба могут быть червивыми. Но цена ошибки — смертельная. Бледная поганка содержит аматоксины, которые разрушают печень, и противоядия практически нет.

Как же распознать убийцу? Эксперт дает простую, но надежную инструкцию. Гриб нельзя просто срезать ножом — его нужно аккуратно выкрутить из земли, чтобы не повредить основание ножки. Затем перевернуть и осмотреть «корешок». Самый главный признак бледной поганки — наличие пленчатой чашечки (вольвы) у основания ножки. У шампиньонов такой чашечки нет. Второй признак: пластинки под шляпкой. У молодых шампиньонов они розоватые или светло-коричневые, у бледной поганки — белые, сероватые или с зеленоватым оттенком.

Комиссаров подчеркнул, что в природе действительно существуют съедобные грибы, внешне похожие на поганок или другие несъедобные виды. Например, серно-желтый трутовик в молодом возрасте вполне съедобен, хотя многие считают его ложным. Но неподготовленным людям экспериментировать категорически запрещено.

