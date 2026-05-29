Бюджет на море для россиян: сколько стоит отдых в зарубежных странах летом 2026 года

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали среднюю стоимость летних пакетных туров на популярные зарубежные курорты на двоих человек с вылетом из Москвы, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Как рассказали эксперты, наиболее доступным направлением для пляжного отдыха среди рассматриваемых стран в летнем сезоне признана Абхазия, тогда как самый высокий средний чек традиционно зафиксирован на Мальдивах.

Для поездки в Абхазию на восемь ночей российским путешественникам потребуется потратить в среднем от ₽160 тыс. до ₽200 тыс. Немного дороже обойдется отдых в Китае, где средний чек за девять ночей варьируется в пределах от ₽190 тыс. до ₽260 тыс. Проведение отпуска в Египте на протяжении восьми ночей потребует бюджета от ₽200 тыс. до ₽250 тыс., а тур в Таиланд на десять ночей обойдется в сумму от ₽200 тыс. до ₽240 тыс. на двоих.

В сегменте более дорогостоящих направлений Юго-Восточной Азии выделяется Вьетнам, где средняя стоимость отдыха на 10-11 ночей составляет от ₽250 тыс. до ₽280 тыс. Лидирующую позицию по стоимости среди массовых летних направлений сохраняет Турция. За тур продолжительностью 8-9 ночей на турецких курортах пара путешественников заплатит в среднем от ₽260 тыс. до ₽320 тыс.

Самым премиальным направлением летнего сезона стали Мальдивы. Недельный отдых на двоих человек с перелетом из столицы обойдется российским гражданам в сумму от ₽450 тыс. до ₽600 тыс.

