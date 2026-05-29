Россияне смогут дешевле купить квартиры, машины и овощи в 2026 году

Лето 2026 года готовит россиянам приятный бонус для кошельков. Цены на сезонные овощи и фрукты могут рухнуть на треть, а следом за ними подешевеют зимние вещи, бытовая техника, квартиры и даже машины. Какие именно товары попадут в волну летнего снижения, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По словам экономиста, лето традиционно приносит облегчение кошелькам благодаря естественным процессам на рынке. Вот список того, что станет доступнее уже в ближайшие месяцы:

Овощи и фрукты (скидка до 30%). Своя сезонная продукция из России и соседних стран (Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Турция) дешевеет из-за отсутствия затрат на отопление теплиц и электроэнергию. Единственный риск — логистика и сложности с расчетами, но объем предложения останется высоким.

Зимняя одежда, обувь и снегоуборочная техника. То, что теряет актуальность с наступлением тепла, магазины активно распродают. Лучшее время для покупки пуховика или зимних ботинок со скидкой — именно сейчас.

Недвижимость и автомобили. Летом рынок замирает из-за отпусков: сделок меньше, спрос падает. Это дает возможность покупателям торговаться. При стабильных ценниках продавцы чаще готовы предложить скидку, чтобы закрыть сделку.

Экономист советует присмотреться к покупке квартиры тем, кто давно копил, планирует переезд или хочет увеличить жилплощадь. С автомобилями ситуация аналогичная: меньше спроса — больше маневров для торга.

