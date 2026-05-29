Популярный у россиян летний напиток может «сжечь» желудок
Диетолог Ольга Валикова: квас может спровоцировать обострения проблем с ЖКТ
В летнюю жару квас многие считают безобидной альтернативой сладкой газировке. Однако, как предупреждают специалисты, регулярное употребление этого напитка может серьезно навредить желудку и кишечнику. О том, кому стоит отказаться от кваса и почему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.
Особую опасность, по словам диетолога, квас представляет для людей с гастритом и повышенной кислотностью желудка. Продукты брожения, органические кислоты и сахар в составе напитка способны раздражать слизистую и провоцировать обострения.
Вот кому и в каких случаях стоит быть осторожнее с квасом, по версии эксперта:
- Люди с хроническими заболеваниями ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит). Напиток может вызвать изжогу, вздутие и обострение болезни.
- Те, кто покупает разливной квас в жару. При нарушении условий хранения в нем быстро размножаются бактерии, что повышает риск кишечных расстройств.
- Любители пить квас натощак и в больших количествах. Даже здоровому человеку диетолог советует ограничиваться одним-двумя стаканами в день.
