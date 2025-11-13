«Его насильно заставили»: мама студента из РФ уверена, что ее сын оказался на СВО из-за мошенников

Мама студента из Башкирии уверена, что ее сына обманным путем принудили заключить контракт для отправки в зону специальной операции, сообщил mkset.ru. 18-летний Булат отправили в мотострелковую-штурмовую бригаду. В армии молодой человек не служил.

Эльвира Шаяхметова, мама студента, рассказала свою версию инцидента. С сыном связались двое людей. Они попросили о помощи. Якобы один молодой человек хочет отправиться на СВО, но не может из-за медицинских показаний. Студенту предложили сдать анализы, представившись другим человеком.

«На что он согласился, так как решил подзаработать. В последующем они забрали у него телефон, документы, личные вещи и увезли его в город Екатеринбург, Свердловской области в военную часть. Где незаконно удерживали и скорее всего принудительно заставили подписать контракт для прохождения военной службы в СВО», — рассказала мама Булата.

По информации матери, в настоящее время молодой человек находится в Донецке. В зоне СВО он оказался неделю назад. Банковскую карточку Булата оформили на людей, которые вывозили студента из города. Женщина рассказала, что обращалась в различные ведомства. На данный момент проблема остается нерешенной.

«Его насильно заставили, против его воли подписать контракт для прохождения военной службы на СВО. Я подозреваю, что в Екатеринбурге, есть третье лицо, через которого они в военной части 01591 совершают мошеннические действия с заключением контракта и отправления молодых ребят в зону боевых действий», — делится Эльвира.

По информации издания, подобный случай может оказаться не единственным в республике. Предположительно, мошенники обманывают молодых людей: просят просто сдать анализы за хорошее вознаграждение. Потом быстро отправляют их в часть.

«Мы подозреваем, что есть еще ребята, которые пострадали от мошенников, если такие имеются, просим обратиться к нам в редакцию», — сообщил mkset.ru.

Руководитель Центра правовой и психологической поддержки участников СВО и членов их семей в Общественной приемной партии «Единая Россия» в РБ Альфит Нигаматьянов прокомментировал ситуацию. Он рассказал о большом количестве случаев, когда родители паникуют и призывают разобраться в ситуациях. В ходе разбирательств часто выясняется, что молодые люди добровольно подписывают контракт, но родители не принимают их выбор.

«Если подписал это уже сложно. Когда начинаем проверять зачастую получается, что боец сам подписал контракт, а родители бьют тревогу. Во всех случаях так у нас. Пусть обращаются в МВД и военную прокуратуру. Тут он сам замешан еще в нарушении законодательства. Сдавать кровь за других. Это может быть нарушением. Было ли это или нет, проверят тоже», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье работает уникальный центр отбора на военную службу по контракту.