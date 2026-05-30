Вода несет смерть: власти признали бессилие перед масштабным паводком и холерой

Критическая ситуация в области общественного здравоохранения на северо-востоке Нигерии. Инфекция охватила десятки районов, эпицентром эпидемии стал крупный административный центр — город Майдугури, пишет Царьград.

Масштабы эпидемии в штате Борно

На северо-востоке Нигерии стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Согласно официальным данным медицинских властей региона, опубликованным авторитетной нигерийской газетой Punch, с начала мая 2026 года в штате Борно зафиксирована масштабная вспышка холеры, которая уже привела к многочисленным жертвам.

На текущий момент санитарные службы официально подтвердили смерть как минимум 37 человек. Общее число верифицированных случаев заражения опасной острой кишечной инфекцией превысило 3 тысячи человек. Местные медики характеризуют происходящее как серьезную чрезвычайную ситуацию, несущую прямую угрозу национальной безопасности и требующую немедленного международного вмешательства.

Эпицентр в Майдугури и география распространения

По информации Министерства здравоохранения Нигерии, опасная инфекция успела распространиться на 36 районов в пределах границ штата Борно. Ситуация осложняется тем, что главный очаг и эпицентр заболеваемости пришелся на густонаселенный административный центр региона — город Майдугури.

Мобилизация ресурсов и международная помощь

В настоящее время правительство Нигерии совместно с профильными международными гуманитарными партнерами (включая представителей ВОЗ) экстренно мобилизует доступные ресурсы для локализации инфекционных очагов и сдерживания дальнейшего распространения бактерий.

Первоочередные меры реагирования: