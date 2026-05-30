Закатали реки в бетон: «Водоканал» раскрыл горькую правду о причинах жуткого потопа во Владикавказе

Мощные майские ливни превратили улицы столицы Северной Осетии в бурлящие реки. ГУП «Водоканал» официально назвал истинную причину катастрофы: последние 30 лет застройщики и частники массово закатывали в бетон естественные русла ручьев и ливнеотводящие балки, пишет stav.aif.ru.

Хроника затопления: как Владикавказ лишили естественных водостоков

Затяжные майские дожди обнажили критические системные ошибки в градостроительной политике Владикавказа. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала» Северной Осетии, колоссальные потоки воды затапливают город из-за того, что на протяжении последних десятилетий местные жители и коммерческие застройщики сознательно перекрывали естественные пути отхода дождевых вод ради расширения жилых площадей.

Специалисты выделили три главные болевые точки, где инфраструктура была уничтожена ради квадратных метров:

Улица Мурата Кантиева: Около 30 лет назад здесь пролегала ключевая ливнеотводящая балка, собиравшая осадки со всей левобережной части города (от «Алания Парка» через СНТ «Дружба», Психбольницу и улицу Хадарцева). Канал полностью засыпали, возведя на его месте частный сектор. Вместо балки проложили узкую трубу, которая моментально захлебывается при любом сильном дожде.

Собачья балка: Один из собственников земли самовольно засыпал водоотводящий канал строительным грунтом, чтобы искусственно увеличить площадь своего участка под застройку.

Район рынка «Викалина»: Застройщики микрорайона наглухо засыпали целый магистральный канал, тем самым полностью заблокировав отток ливневых вод со всей округи.

Позиция «Водоканала»: «Люди должны сами принимать риски»

На фоне непрекращающихся паводков жители пострадавших районов заваливают коммунальные службы жалобами, однако в ГУП «Водоканал» подчеркивают, что оперативно исправить ситуацию юридически и технически невозможно. Более того, многие владельцы затопленных особняков фактически находятся в «серой зоне». Они годами не открывают двери контролерам и не заводят лицевые счета, утверждая, что объекты «не достроены», хотя при этом незаконно пользуются коммуникациями.

В ресурсоснабжающей организации жестко разграничили зоны ответственности, напомнив, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, если речь идет о нарушении строительных норм.

Борьба с последствиями и тупиковая перспектива

В настоящее время аварийные бригады республиканского предприятия по прямому поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло работают в усиленном режиме, помогая городским службам откачивать воду и устранять последствия майских штормов.

Тем не менее коммунальщики констатируют: без масштабной расчистки русел и сноса незаконных строений город обречен на регулярные наводнения. Тот бетон и тонны грунта, которые горожане уложили на пути природных ручьев, заблокировали землю. Каждый следующий сильный ливень будет неизбежно оборачиваться для Владикавказа очередным коммунальным коллапсом.