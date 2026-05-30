Разорение могил и гнев церкви: чем обернется оставление конфет и алкоголя в Троицкую родительскую субботу
Священнослужители призвали верующих отказаться от старой привычки приносить угощения на погост. В церкви объяснили духовный вред этой традиции и рассказали, как правильно помянуть усопших в родительский день, пишет glavny.tv.
Церковные традиции поминального дня перед Троицей
В преддверии праздника Святой Троицы православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день в храмах традиционно проходят масштабные панихиды и заупокойные божественные литургии. Священники напоминают, что лучшим проявлением заботы об ушедших близких является молитва. В церкви принято заранее подавать поминальные записки, причем молиться рекомендуют не только за своих родственников, но и за всех когда-либо живших православных христиан.
Накануне праздника принято посещать погосты, чтобы навести порядок на могилах, обновить ограды, зажечь лампады и вспомнить усопших добрым словом. При этом духовенство категорически призывает отказаться от шумных застолий с алкоголем у надгробий и избегать любых бытовых конфликтов, которые оскверняют святость момента.
Почему нельзя оставлять продукты на могилах
Представители Русской православной церкви (РПЦ) в очередной раз выступили с жесткой критикой популярной привычки оставлять на кладбищенских памятниках пасхальные яйца, конфеты, хлеб или стопки с водкой.
Главные аргументы духовенства против еды на погосте:
- Языческое наследие: Традиция «кормления покойников» уходит корнями в дохристианские тризны. К православию этот ритуал не имеет никакого отношения и считается суеверием.
- Привлечение животных и бродяг: Оставленные продукты моментально привлекают стаи бродячих собак, птиц, грызунов и маргинальных личностей. Животные устраивают погромы на погостах, оскверняя и разоряя места захоронений.
- Правильная альтернатива: Церковь настаивает, что принесенные продукты гораздо разумнее и правильнее раздать нуждающимся людям у храма, попросив их помолиться об упокоении души.