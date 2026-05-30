Права без бюрократии: Минздрав предложил отменить обязательные медсправки для одной категории

Новый законопроект может избавить миллионы автомобилистов от необходимости проходить медкомиссию по форме 003-В/У. Рассказываем, для кого отменят платные справки, и почему медицинское сообщество скептически относится к этой реформе, пишет Царьград .

Суть инициативы: кому больше не придется платить за справку

Министерство здравоохранения РФ совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья разработало законопроект, который может кардинально изменить процесс получения и продления водительских удостоверений. Ведомство предложило полностью освободить от необходимости предоставления традиционной медицинской справки тех граждан, которые регулярно и систематически проходят государственную диспансеризацию или обязательные ведомственные профобследования.

В Минздраве подчеркивают, что дублирование одних и тех же врачебных осмотров не имеет практического смысла. Если автомобилист уже прошел комплексную проверку организма, тратить дополнительные силы, время и деньги на повторный круг по кабинетам ради одной бумажки нецелесообразно.

На сегодняшний день стоимость оформления водительской справки (включая обязательные визиты к терапевту, окулисту, ЛОРу, неврологу, а также государственные наркологический и психиатрический диспансеры) составляет в среднем 3300 рублей, а сам документ выдается сроком на 10 лет.

Скептицизм экспертов: почему реформа рискует забуксовать

Несмотря на очевидные плюсы для граждан, практикующие врачи и профильные эксперты сомневаются в том, что закон удастся легко реализовать на практике без кардинального пересмотра смежной нормативной базы.

Главные контраргументы медицинского сообщества:

Проблема наркологов и психиатров: Как отмечает доктор медицинских наук, врач-психиатр Сергей Игумнов, согласно действующему Приказу Минздрава № 1092н, заключения от психиатра и нарколога принимаются исключительно из специализированных государственных диспансеров по месту жительства. Стандартные коммерческие клиники или общие профосмотры на предприятиях не имеют юридического права выдавать такие документы. Без изменения этого приказа реформа потеряет смысл.

Специфика автоэкспертизы: Кардиолог Виктор Гончаров напоминает, что базовая диспансеризация нацелена на выявление хронических соматических заболеваний (вроде диабета или гипертонии), но она не тестирует специфическую пригодность человека к управлению транспортным средством повышенной опасности, где критически важны скорость реакции, психологическая устойчивость и возрастные изменения.

Технический тупик с базами данных: На данный момент в России не решен вопрос оперативного и безопасного обмена медицинской информацией между Минздравом и базами ГИБДД (МВД). Даже в Москве, где успешно функционирует система ЕМИАС, автоматизированный доступ инспекторов к диагнозам водителей до сих пор не налажен.

Официальный текст законопроекта пока не опубликован и находится в стадии межведомственных согласований, однако его принятие в будущем затронет миллионы работающих россиян, регулярно проходящих корпоративные медицинские осмотры.