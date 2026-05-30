Туристка из РФ разочаровалась в поездке в Сербию и пожаловалась на сервис

Российская туристка назвала Белград «скучным городом на один раз»
Российская путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен» негативными впечатлениями от посещения сербской столицы. Девушка резюмировала свой отпуск фразой «не хочется возвращаться», назвав Белград довольно скучным местом, пишет ВМ.
По словам автора публикации, бытовые проблемы начались сразу после приезда, поскольку большинство местных точек общественного питания завершали работу уже к четырем часам дня. Также туристку поразили опустевшие вечерние улицы, на которых практически не было пешеходов и автомобилей, за исключением нетрезвых горожан.
Дополнительным поводом для недовольства стало поведение сотрудников локальных торговых точек. Девушка отметила, что продавцы разговаривали подчеркнуто громко, изъяснялись только на сербском языке и демонстрировали раздражение при появлении покупателей. Россиянка добавила, что миф о чрезмерном балканском гостеприимстве и дружелюбии к славянам не подтвердился на практике, а представители старшего поколения и вовсе показались ей неприветливыми. В итоге гостья пришла к выводу, что для осмотра Белграда вполне достаточно трех дней, а возвращаться туда снова нет никакого смысла.