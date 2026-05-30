Туристка из РФ разочаровалась в поездке в Сербию и пожаловалась на сервис

По словам автора публикации, бытовые проблемы начались сразу после приезда, поскольку большинство местных точек общественного питания завершали работу уже к четырем часам дня. Также туристку поразили опустевшие вечерние улицы, на которых практически не было пешеходов и автомобилей, за исключением нетрезвых горожан.

Дополнительным поводом для недовольства стало поведение сотрудников локальных торговых точек. Девушка отметила, что продавцы разговаривали подчеркнуто громко, изъяснялись только на сербском языке и демонстрировали раздражение при появлении покупателей. Россиянка добавила, что миф о чрезмерном балканском гостеприимстве и дружелюбии к славянам не подтвердился на практике, а представители старшего поколения и вовсе показались ей неприветливыми. В итоге гостья пришла к выводу, что для осмотра Белграда вполне достаточно трех дней, а возвращаться туда снова нет никакого смысла.