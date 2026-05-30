ПСЖ с Сафоновым во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

30 мая в Будапеште прошел финал Лиги чемпионов УЕФА. ПСЖ во второй раз подряд взял главный титул в европейском футболе, обыграв в серии послематчевых пенальти лондонский «Арсенал». Свою руку к этой победе приложил и российский голкипер Матвей Сафонов.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. «Арсенал» открыл счет уже на шестой минуте. Кай Хавертц подхватил мяч после ошибки Маркиньоса и помчался к воротам Сафонова. Нападающий бил с острого угла, но удар получился настолько мощным, что голкипер не успел среагировать.

В середине первого тайма Сафонов прервал опаснейший прострел Букайо Сака, но, уже лежа, получил удар коленом по затылку от Маркиньоса. Россиянину оказали медицинскую помощь, и он смог продолжить игру.

На 65-й минуте ПСЖ сравнял счет. Хвича Кварацхелия заработал пенальти, который уверенно реализовал Усман Дембеле.

Матч докатился до дополнительного времени, а затем и до серии пенальти. ПСЖ был в ней сильнее (4:3), хотя Сафонову не удалось сделать ни одного спасения в отличие от своего лондонского коллеги Давида Райя. Голкипер «Арсенала» парировал удар Нуну Мендеша, а вот его одноклубники Эберечи Эзе и Габриэл не попали в створ ворот.

Матвей Сафонов выиграл вторую Лигу чемпионов. Но если год назад в финале он был в запасе, то на этот раз стал одним из основных действующих лиц матча. Всего за два сезона в ПСЖ россиянин завоевал два титула.