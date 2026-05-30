Миллиардеры избавляются от доллара: отчет UBS спровоцировал панику среди инвесторов в США сегодня

Швейцарский банк UBS раскрыл масштабный сдвиг в инвестициях крупнейших семейных кланов планеты в первом квартале 2026 года. Одновременно на российском рынке фиксируется локальное укрепление рубля — Банк России снизил курс доллара до 71,02 рубля, пишет Царьград.

Исследование UBS: дедолларизация на уровне семейных капиталов

Крупнейшие мировые семейные офисы (family offices), управляющие капиталами богатейших династий, начали планомерно сокращать долю активов, номинированных в американской валюте. Об этом свидетельствуют данные масштабного аналитического отчета Global Family Office Report 2026, опубликованного швейцарским финансовым гигантом UBS.

В опросе, проведенном в первом квартале 2026 года, приняли участие 307 представителей крупнейших семейных кланов из более чем 30 стран мира. Масштаб их совокупного капитала впечатляет: среднее чистое состояние одной семьи-респондента составляет около 2,7 миллиарда долларов, а под управлением каждого офиса находится в среднем 1,3 миллиарда долларов.

Ключевые выводы отчета:

Падение доверия к USD: Около 65% опрошенных семейных офисов ожидают ослабления статуса доллара США в качестве главной мировой резервной валюты на фоне неконтролируемого роста американского суверенного долга и макроэкономической неопределенности.

Портфельный сдвиг: Почти половина респондентов (около 50%) пришли к выводу, что их портфели слишком перегружены американскими активами, и начали снижать эту зависимость.

Альтернативные регионы: Кланы активно перенаправляют высвобождающиеся инвестиционные потоки в международные акции, увеличивая долю долгосрочного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Большой Китай), а также частично в странах Западной Европы.

По словам представителей UBS, данный тренд на дедолларизацию диктуется стремлением защитить капиталы от геополитических рисков и сейчас проявляется преимущественно среди зарубежных инвесторов. Тем не менее отдельные признаки диверсификации портфелей начинают фиксироваться даже у ограниченного числа самих американских инвесторов.

Российский контекст: рубль укрепляется, эксперты ждут спроса на технику

На фоне глобальных валютных колебаний Банк России скорректировал внутренние котировки. Регулятор понизил официальный курс американской валюты — на 30 мая 2026 года курс доллара ЦБ РФ установлен на отметке 71,02 рубля (против 71,37 рубля днем ранее).

В условиях столь заметного локального укрепления национальной валюты финансовые аналитики фиксируют уникальное окно возможностей для потребительского сектора.