Англия и Испания кусают локти: The Touchline назвал безумную стоимость французских футболистов в мае

Издание The Touchline опубликовало финансовый рейтинг команд-участниц грядущего мундиаля. На вершине списка оказались действующие вице-чемпионы мира, опередившие Англию и Испанию.

Топ-3 самых дорогих команд планеты

До старта Чемпионата мира по футболу 2026 года остаются считанные дни, и спортивные аналитики активно подсчитывают не только шансы команд на золото, но и рыночную стоимость их составов. По данным авторитетного издания The Touchline, статус самой дорогой национальной команды на турнире официально закрепила за собой сборная Франции.

Состав действующих вице-чемпионов мира, ведомый звездным десантом из топ-клубов Европы, эксперты оценили в астрономические 1,47 миллиарда евро. Французы удерживают лидерство за счет невероятной глубины состава и запредельных ценников на лидеров атаки и полузащиты.

Тройка лидеров по рыночной стоимости:

Франция — 1,47 млрд евро

Англия — 1,32 млрд евро

Испания — 1,27 млрд евро

Англичане традиционно переоценены за счет внутреннего рынка Премьер-лиги, а стремительный взлет стоимости испанской сборной обеспечил приток молодых талантов, чья трансферная стоимость за последние два сезона выросла в разы.

Календарь французов и предтурнирные расклады

Финальная часть ЧМ-2026 пройдет в расширенном формате на полях трех стран-хозяек — США, Канады и Мексики — в период с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Самая дорогая сборная мира, Франция, попала по результатам жеребьевки в группу I. На групповом этапе подопечным Дидье Дешама предстоит пройти проверку на прочность в матчах против крепкой сборной Сенегала, неуступчивой Норвегии во главе с Эрлингом Холандом, а также аутсайдера квартета — команды Ирака.

Бразилия рискует остаться без Неймара

Пока европейские гранды подсчитывают трансферную стоимость, пятикратные чемпионы мира бразильцы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. Главная звезда и ментальный лидер «Селесао» Неймар получил обидное повреждение прямо накануне вылета за океан.

Медицинский штаб сборной Бразилии диагностировал у форварда мышечную травму. По предварительным прогнозам, на полноценную реабилитацию и восстановление игроку потребуется от двух до трех недель. Это означает, что Неймар практически гарантированно пропустит как минимум первые два матча группового этапа ЧМ-2026, что может существенно ударить по атакующему потенциалу и сыгранности южноамериканцев на старте турнира.