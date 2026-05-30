Лечить людей некому: почему в Карелии врачи массово бросили рабочие места в больнице РЖД в мае

В Карелии внезапный уход медицинского персонала из узловой железнодорожной больницы поставил под угрозу обслуживание населения по полисам ОМС. Власти округа пытаются предотвратить коллапс системы здравоохранения, пишет Главный Региональный.

Внеочередное заседание и реакция властей

В городе Кемь Кемского муниципального округа Карелии назревает серьезный социальный кризис. Местный совет депутатов официально назначил проведение внеочередного заседания, полностью посвященного критической ситуации в сфере здравоохранения. Поводом для экстренного сбора чиновников и народных избранников стало одновременное массовое увольнение медицинских сотрудников из ключевого локального учреждения — частной ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“».

Мероприятие запланировано на 8 июня 2026 года. В администрацию округа на жесткий разговор с депутатами и профильными чиновниками уже официально пригласили главного врача больницы, от которого потребуют детальных объяснений. На текущий момент муниципальные власти и руководство сети «РЖД-Медицина» предпочитают не разглашать истинные причины, подтолкнувшие врачей к синхронному написанию заявлений об уходе.

Последствия для бесплатной медицины в округе

Массовый исход врачебных кадров произошел на протяжении мая 2026 года. Угроза доступности медицинской помощи для населения региона выглядит пугающе, поскольку, несмотря на свой формальный коммерческий статус, данная ведомственная клиника плотно интегрирована в территориальную программу обязательного медицинского страхования.

Функции, которые выполняло учреждение для жителей Кеми:

Прием по ОМС: Оказание бесплатной базовой и специализированной медицинской помощи прикрепленному гражданскому населению.

Диспансеризация: Проведение плановых массовых медицинских осмотров и профилактических скринингов жителей округа.

Коммерческий сектор: Предоставление платных медицинских услуг и прохождение обязательных ведомственных комиссий.

В администрации Кемского округа прямо признают, что масштаб увольнений может парализовать систему здравоохранения района.