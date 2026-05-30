В Выборгском районе легковушка влетела в ограждение: трое погибших, один в больнице

Трагическая автомобильная авария со смертельным исходом зафиксирована на территории Ленинградской области. Как проинформировали в пресс-службе областного ведомства МЧС России, дорожный инцидент, унесший жизни троих граждан, среди которых несовершеннолетний, произошел в Выборгском районе. Об этом пишет МК.

По предварительным сведениям, на автодороге «Скандинавия» около съезда к населенному пункту Гаврилово мужчина за рулем универсала Lada Largus потерял контроль над траекторией движения, из-за чего транспортное средство ушло в сильный занос. Машина на скорости протаранила стальной дорожный отбойник, опрокинулась на крышу и совершила несколько переворотов. Из-за мощного механического удара металлический каркас салона полностью деформировался, что повлекло за собой мгновенную смерть водителя и двух его попутчиков.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали двое взрослых людей и один ребенок. Помимо этого, в салоне находился еще один несовершеннолетний, который выжил, но получил различные повреждения. Пострадавшего увезли в больницу на карете скорой помощи до приезда дежурных экипажей спасателей. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные факторы и детали случившегося, полиция организует проверку и устанавливает очевидцев происшествия.