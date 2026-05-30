Стало известно, почему люди не прекращают раздражающие диалоги

Многие россияне продолжают переписываться с собеседниками, даже если общение перестает приносить удовольствие и начинает вызывать раздражение. К такому выводу пришли аналитики «VK Знакомства», результаты исследования оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Одной из основных причин специалисты называют страх выглядеть невежливым или обидеть другого человека. По мнению экспертов, подобная модель поведения часто формируется еще в детстве и сохраняется во взрослой жизни, в том числе в цифровой среде. Многие предпочитают поддерживать разговор, чтобы не чувствовать себя виноватыми за его прекращение.

Исследователи также отметили, что для части пользователей важным фактором остается внимание со стороны других людей. Даже если диалог не вызывает интереса, некоторые продолжают общение ради эмоциональной поддержки или ощущения собственной значимости. Особенно часто это проявляется в периоды одиночества, внутренней нестабильности или сниженной самооценки.

Кроме того, собеседники нередко рассчитывают, что со временем смогут лучше узнать человека и изменить свое впечатление о нем. Другие же откладывают решение завершить общение из-за неуверенности или психологического дискомфорта, связанного с необходимостью делать выбор.

Психолог сервиса Zigmund.Online Дарья Хаирова считает, что затянувшееся раздражающее общение лучше завершать своевременно и честно. По ее мнению, открытый разговор без двусмысленных сигналов и ложных ожиданий оказывается более уважительным по отношению к обеим сторонам, чем длительное игнорирование или неопределенность.

Эксперт также отметила, что чувство неловкости после прекращения общения не всегда означает неправильность такого решения. В ряде случаев честное завершение диалога помогает сохранить психологический комфорт и избежать лишнего эмоционального напряжения.

Ранее сообщалось, что российская туристка назвала Белград «скучным городом на один раз».