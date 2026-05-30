Пять туристов во Флориде заразились опасной бактерией после купания в заливе: что известно

Отдых на побережье Соединенных Штатов обернулся тяжелыми медицинскими последствиями для нескольких путешественников. В штате Флорида с начала текущего года зарегистрировано пять инцидентов, связанных с инфицированием людей опасными микроорганизмами Vibrio vulnificus. Данный тип бактерий обладает способностью стремительно разрушать живые ткани человеческого тела, сообщает издание aif.ru со ссылкой на зарубежный журнал People, передает Царьград.

Один из зафиксированных случаев произошел с 74-летним мужчиной после водных процедур в акватории Мексиканского залива. Через незначительное повреждение на коже в его организм проникла инфекция, вызвав сильный отек, изменение пигментации кожного покрова и резкий болевой синдром, который позже распространился на верхнюю конечность. Ради спасения жизни пациента хирургам пришлось провести экстренную ампутацию части ноги выше коленного сустава.

Патоген Vibrio vulnificus активно размножается в прогретой соленой воде и проникает в кровоток даже через микроскопические царапины, порезы или укусы насекомых. Некротический процесс развивается крайне быстро, и при отсутствии своевременного иссечения пораженных зон наступает летальный исход. Наибольшей угрозе подвержены лица преклонного возраста и граждане с низким иммунным статусом. За предшествующие три года в данном регионе выявили 161 случай заболевания, из которых 35 завершились смертью пациентов, при этом текущая динамика заболеваемости уже опережает прошлогодние маркеры.