Конец лихачеству: ГИБДД начнет проверять манеру вождения любого автомобиля в РФ в воздухе

Правительство утвердило масштабный план по повышению безопасности дорожного движения на ближайшие четыре года. Профильные министерства определят, на какие автомобили в обязательном порядке установят блокираторы зажигания и камеры контроля усталости, пишет ТАСС.

Четыре года на разработку: дорожная карта до 2030 года

В Российской Федерации официально дан старт детальной проработке нормативной базы для внедрения высокотехнологичных систем контроля над автомобилистами. Согласно утвержденному плану мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, критерии применения так называемых алкозамков, а также систем мониторинга физического состояния водителя будут полностью определены в период с 2026 по 2030 годы.

Реализация этой масштабной технологической реформы возложена на межведомственную рабочую группу. Ответственными исполнителями в документе значится сразу ряд ключевых ведомств: Минпромторг, Минтранс, МВД, Минцифры и Росстандарт. Именно им предстоит решить, для каких категорий транспорта новые гаджеты станут жестким стандартом, а для каких — рекомендацией.

Что именно планируют внедрять: три рубежа контроля

Согласно тексту официального документа, речь идет не просто об отдельных датчиках, а о создании комплексной цифровой среды, способной дистанционно оценивать адекватность человека за рулем в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации конкретного типа транспорта.

Ключевые направления разработки:

Алкозамки: Системы, которые проводят экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола и физически блокируют запуск двигателя, если водитель пьян.

Детекторы сна и внимания: Нейросети и специализированные камеры в салоне, способные в реальном времени считывать мимику, частоту моргания и положение головы, обнаруживая признаки засыпания или опасного отвлечения внимания от дороги (например, на смартфон).

Удаленный телематический надзор: Инструменты дистанционного контроля за скоростным режимом, агрессивной манерой вождения, а также жестким соблюдением режима труда и отдыха.

В первую очередь данные нововведения затронут сферу коммерческих перевозок — пассажирские автобусы, такси, а также большегрузный транспорт, осуществляющий перевозку опасных грузов. Однако эксперты не исключают, что после 2030 года элементы этих систем могут стать обязательными и при производстве новых легковых автомобилей для массового рынка.