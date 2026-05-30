Один укол вместо горсти таблеток: как лекарство от суставов вылечило депрессию за 4 недели

Клиническое исследование британских ученых доказало, что блокировка хронического воспаления в организме способна выводить пациентов из затяжной депрессии. Революционный подход помог даже тем, на кого годами не действовали стандартные психотропные препараты, пишет Газета.ру.

Тупик серотониновой теории и воспалительный след

Около трети всех пациентов, страдающих от клинической депрессии, сталкиваются с резистентностью — их организм попросту не реагирует на стандартные антидепрессанты (СИОЗС), регулирующие уровень серотонина, дофамина и норадреналина. В поисках альтернативных путей исследователи из Бристольского университета (Великобритания) обратили внимание на иммунную систему.

Результаты их работы, опубликованные в авторитетном научном журнале JAMA Psychiatry, подтверждают гипотезу о том, что затяжная депрессия у многих людей может быть прямым следствием хронического вялотекущего воспаления в организме. Как показывают анализы, примерно у 30% депрессивных больных в крови перманентно повышены маркеры воспаления — в частности, С-реактивный белок и интерлейкин-6 (IL-6), специфическая сигнальная молекула иммунной системы.

Эксперимент с тоцилизумабом: артритное лекарство против тоски

Чтобы проверить, способно ли подавление иммунного ответа излечить психику, британские ученые пошли на смелый эксперимент. Они взяли проверенное иммунологическое средство — препарат тоцилизумаб, который обычно назначается пациентам с тяжелым ревматоидным артритом для блокировки рецепторов интерлейкина-6.

В пилотном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 30 совершеннолетних добровольцев с умеренной и тяжелой формами депрессии. Объединяло их два фактора: им совершенно не помогали классические антидепрессанты, а анализ крови показывал высокий уровень С-реактивного белка.

Как проходило исследование:

Разделение: Половине участников внутривенно ввели одну терапевтическую дозу тоцилизумаба, оставшаяся часть получила физраствор (плацебо).

Сроки наблюдения: Ученые тщательно мониторили когнитивное и эмоциональное состояние пациентов в течение четырех недель.

Результаты: Группа, получившая противовоспалительный препарат, показала стремительную позитивную динамику. У людей исчезала хроническая усталость, возвращался аппетит, улучшалась концентрация внимания, снижался уровень тревоги и полностью уходило гнетущее чувство собственной бесполезности.

При этом исследователи зафиксировали прямую закономерность: чем выше у пациента были показатели С-реактивного белка до укола, тем мощнее и нагляднее оказывался терапевтический эффект лекарства от артрита.

Переход к «персонализированной психиатрии»

Несмотря на то, что выборка из 30 человек пока слишком мала для масштабного внедрения метода в протоколы Минздрава, бристольский эксперимент совершил важный концептуальный прорыв. Авторы работы заявили, что медицина вплотную подошла к эпохе «персонализированной психиатрии».

В будущем перед назначением терапии психиатры будут обязаны отправлять пациента на развернутый биохимический анализ крови. Если у человека обнаружат воспалительный профиль, его депрессию будут лечить не психотропными таблетками, а таргетными иммуносупрессорами, воздействующими на первопричину сбоя в организме.