Егор Крид на сцене получил урок русского языка от девочки из Подмосковья

По информации издания, о ситуации, которая произошла на концерте, стало известно из местного телеграм-канала. Певец обратил внимание на девочку из-за плаката, который она держала в руках. На нем было написано одно из названий песни из репертуара Крида — «Папина дочка».

По информации очевидцев, певец пригласил юную поклонницу на сцену. Девочка рассказала, что ее папа — депутат местного Совета депутатов Леонид Любимцев — защищает Родину в зоне СВО. Девочка призналась, что очень хотела бы посетить концерт вместе с папой. Милана передала папе привет и поблагодарила певца за такую возможность.

«Я хочу передать привет своему папе, который сейчас не может быть со мной рядом, а я с самого детства мечтала побывать на этом концерте именно с ним. Он сейчас на СВО, но я знаю, что он меня увидит, и я хочу передать ему со сцены большой привет», — сказала Милана.

По данным издания, в зале сначала воцарилась тишина. Момент был очень трогательным, а затем раздались аплодисменты. Певец поблагодарил девочку и исполнил с ней фрагмент песни «Папина дочка». Потом он поинтересовался у Миланы, как правильно ставить ударение в название города. Девочка правильно ответила, что ударение ставят на третий слог. Егор Крид поблагодарил за урок русского языка, который получил на сцене. До выхода девочки на сцену он произносил название города с ошибочным ударением.

