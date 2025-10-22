История шестилетней мечты: с особенным букетом для Лорак в Санкт-Петербург приехал ее фанат из Подмосковья

Ведущий свадеб и торжественных мероприятий Максим Морозов из Каширы приехал в Санкт-Петербург, чтобы оказаться на концерте певицы Ани Лорак, сообщил REGIONS.

По информации издания, поклонник певицы мечтал встретиться с Ани Лорак на протяжении шести лет. Он смог осуществить мечту в Санкт-Петербурге, где певица выступила с концертом. Максим Морозов из Каширы вез из родного города особенный букет. Мужчина бережно следил за ним, поэтому сумел довезти цветочную композицию, оформленную в корзине, в идеальном состоянии.

По данным издания, поклонник поделился впечатлениями о встрече с певицей на своей странице в соцсетях. Он признался, что считает Ани Лорак очень красивой. В реальной жизни, по мнению жителя Подмосковья, женщина еще более красивая. В местных телеграм-каналах появилось фото, где Максим Морозов вручает певице букет.

«Букет ехал вместе со мной из Каширы!» — с теплотой отметил автор поста.

