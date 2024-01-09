Эколог Зайчиков призывает застройщиков сохранять деревья

Эколог Андрей Зайчиков рассказал, что в Ростове-на-Дону общественники обнаружили участок, где по решению застройщика была дана команда вырубать здоровые деревья. Эксперт считает подобную тенденцию крайне опасной для окружающей среды, сообщает rostovgazeta.ru .

Эколог Андрей Зайчиков рассказал, что подобные нарушения были зафиксированы не в первый раз. Ранее в городе вырубили каштаны. Местные власти уверяли, что деревья болеют. На их месте посадили молоденькие растения. Несколько каштанов все же остались нетронутыми. В итоге они продолжили свой рост, что доказывает маловероятность того, что они болели.

Эколог напомнил, когда в Ростове избавились от фруктовых деревьев, которые плодоносят. Эксперт рассказал, как важно сохранять растения на местах новых застроек.

«На стороне, где «Талер» вдоль остановки росли огромные зеленые деревья. Их вырубили. А вот на другой стороне, через дорогу, наблюдается положительный пример использования пространства. Там возле домов понастроили большое число торговых павильонов. Но их органично вписали в существующий ландшафт и ни одно дерево не пострадало. Возможно, их удалось сохранить благодаря активной позиции местных жителей. Не знаю. Но такой опыт наглядно свидетельствует о том, что деревья никогда никому не мешали», — резюмирует эксперт.

После того как застройщики убирают деревья, они приносят извинения. Эксперт считает, что толку от извинений нет, ведь деревья не вернуть, а новые растут много лет.

Ранее эксперт Анастасия Гаврилина рассказала, как правильно ухаживать за хвойными растениями, которые растут в горшках.