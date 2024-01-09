Эколог Зайчиков призывает застройщиков сохранять деревья
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Эколог Андрей Зайчиков рассказал, что в Ростове-на-Дону общественники обнаружили участок, где по решению застройщика была дана команда вырубать здоровые деревья. Эксперт считает подобную тенденцию крайне опасной для окружающей среды, сообщает rostovgazeta.ru.
Эколог Андрей Зайчиков рассказал, что подобные нарушения были зафиксированы не в первый раз. Ранее в городе вырубили каштаны. Местные власти уверяли, что деревья болеют. На их месте посадили молоденькие растения. Несколько каштанов все же остались нетронутыми. В итоге они продолжили свой рост, что доказывает маловероятность того, что они болели.
Эколог напомнил, когда в Ростове избавились от фруктовых деревьев, которые плодоносят. Эксперт рассказал, как важно сохранять растения на местах новых застроек.
«На стороне, где «Талер» вдоль остановки росли огромные зеленые деревья. Их вырубили. А вот на другой стороне, через дорогу, наблюдается положительный пример использования пространства. Там возле домов понастроили большое число торговых павильонов. Но их органично вписали в существующий ландшафт и ни одно дерево не пострадало. Возможно, их удалось сохранить благодаря активной позиции местных жителей. Не знаю. Но такой опыт наглядно свидетельствует о том, что деревья никогда никому не мешали», — резюмирует эксперт.
После того как застройщики убирают деревья, они приносят извинения. Эксперт считает, что толку от извинений нет, ведь деревья не вернуть, а новые растут много лет.
Ранее эксперт Анастасия Гаврилина рассказала, как правильно ухаживать за хвойными растениями, которые растут в горшках.