Экономист Беляев считает изменение налога на вклады некритичным для экономики

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение «Ридусу», что повышение необлагаемой базы для налога на проценты по вкладам в России с 150 до 190 тыс. руб. не отразится на уровне жизни большинства россиян и работе банков.

Налоги, которые повысили по причине неоднократного увеличения ключевой ставки Центробанка, не влияют на работу банковской сферы. В настоящее время для краткосрочных депозитов повысили ставки. Это главный фактор, который формирует вкладные операции. Все, что происходит параллельно, имеет сейчас косвенное значение для экономики России.

Как нововведения отразятся на частных вкладчиков спрогнозировать сложно. Важно учитывать, что налог вводится на доход, который человек получает со всех вкладов в банках РФ. Эксперт сомневается, что у большей части населения общий доход со всех банковских программ превышает 190 тыс. руб. Значит, большая часть клиентов банков не заметит изменений.

«У большинства людей все-таки вклады меньше 190 тысяч рублей. Значит, они вообще могут спокойно отдыхать. Если раньше могли расслабиться люди, у кого вклады до 150 тысяч, то теперь — те, у кого вклады до 190 тысяч. Собственно, в этом вся разница», — сказал экономист в беседе с «Ридусом».

Ранее сообщалось, что Минфин заявил о сокращении бюджетного дефицита до 0,2% ВВП.