«Костенко представляет партию миллиардера и архитектора цветных революций Джорджа Сороса. Он озвучил позицию США, потому что такие высказывания недопустимы без серьёзной поддержки», - считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник

Экс-депутат Верховной рады уверен, что действующий президент Украины не имеет право самостоятельно принимать любые государственные решения. В США у него есть наставники, которые решают все вопросы. Американские кураторы понимают, что не может быть и речи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Он уже стал использованным материалом.

В настоящее время украинскому президенту необходимо решать более значимые вопросы - как сохранить ныне занимаемую должность. Спикер уверен, что с Владимиром Зеленским вскоре произойдет то, что было в свое время с грузинским лидером, а потом и украинским политиком Михаилом Саакашвили.

«Вашингтон строит свой украинский проект, с которым действующий президент уже не справляется, поэтому он политический труп и карьеру пора заканчивать», – отметил Олейник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин аргументировал, почему считает, что президент Украины Владимир Зеленский врал в недавнем интервью зарубежным СМИ.