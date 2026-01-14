Экс-глава Долгопрудного Владислав Юдин находится в госпитале после ранения на СВО

Экс-глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, ранее арестованный по коррупционному делу, в настоящее время проходит лечение в одном из госпиталей на территории Луганской Народной Республики. Согласно информации городского паблика «Типичный Долгопрудный», бывший чиновник получил ранение в ногу, сообщил REGIONS.

Осенью 2025 года Владислав Юдин был отправлен в зону проведения специальной военной операции. Ранее он находился под арестом в следственном изоляторе № 2 города Волоколамска, куда его поместили в сентябре 2024 года. Находясь в заключении, он несколько раз подавал прошения о направлении на СВО, однако продолжительное время получал отказы. Лишь через год его ходатайство было одобрено, после чего экс-глава муниципального образования освободился из СИЗО и отправился в район ведения боевых действий.

Владислав Юдин проходит по уголовному делу, в котором его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. Как считает следствие, эти преступления были совершены в 2015 году, в период, когда он возглавлял Талдом. По данным правоохранительных органов, Юдин дал указание подчиненным главам сельских поселений определить связанную с ним коммерческую фирму в качестве единой организации, занимающейся теплоснабжением.

