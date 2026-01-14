«45 тыс. рублей за медаль от Минобороны»: мошенники начали продавать в Telegram награды за СВО

В Сети появилась новая схема мошенничества — аферисты в мессенджере Telegram предлагают всем желающим за 45 тыс. руб. получить медаль или благодарственное письмо от Министерства обороны РФ, выяснили журналисты «Российской газеты».

Для этого даже не нужно участвовать в специальной военной операции (СВО) или помогать фронту — достаточно лишь оплатить «организационный взнос». Мероприятие по вручению якобы проводится при поддержке Государственной думы РФ. Мошенники активно используют имена известных депутатов и знаменитостей, чтобы придать афере видимость достоверности.

В мессенджере аферисты предлагают два варианта: простое присутствие в зале на вручении за 5,7 тыс. руб. или полноценное награждение за 45 тыс. руб. Для «оформления» аферисты запросили копию паспорта и данные для перевода денег.

Как отметил один из депутатов Государственной думы РФ, чье имя начали использовать мошенники, вся эта схема с медалью и вручениями является фейком. Он подчеркнул, что получить медаль Минобороны за деньги невозможно, тем более, если человек не участвовал в боевых действиях.

