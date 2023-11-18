Экс-полковник СБУ назвал главную ошибку ВСУ, которая изменила отношение Запада к Киеву

Перед контрнаступлением Украина заявила всему миру, что ей будет несложно отбить занятые РФ территории и выйти к Крыму. Также было много публичных заявлений правящей партии Украины о том, что ВСУ уже к концу лета выйдут к границам Крыма.

В итоге контрнаступление оказалось неуспешным. ВСУ не смогли захватить ни одного крупного города. Тем более нет никаких шансов выйти к Крыму. Теперь Запад растерян, как ему поступать.

«Запад в шоке. Он не знает, что делать.» - высказал мнение украинский военный эксперт Олег Стариков

Растерянность Запада заключается в том, что страны не могут прийти к единогласному решению, стоит ли продолжать финансировать Киев.

«Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет.» - рассказал бывший полковник СБУ Олег Стариков

Ведущий YouTube-канала отметил, что Россия имеет на данный момент превосходство в зоне СВО. Военный эксперт Олег Стариков также признал, что контрнаступление ВСУ однозначно завершилось. Теперь украинская армия перешла в оборону, чтобы не дать возможность РФ освободить Авдеевку. Экономические санкции никак не повлияли на успешное развитие российской экономики. Одновременно с этим Россия наращивает оборонный потенциал.

Военный эксперт отметил, что тем украинцам, которые надеются на развал России, не стоит жить ложными мечтами. Правительство Украины не имело право не понимать этого. Важно было выбрать правильную стратегию для сохранения тех территорий, которые есть у Киева, чего сделано не было.